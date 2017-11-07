Красноборский переулок в центре Петербурга закроют на полгода

Красноборский переулок на участке между 6-й и 7-й Советскими улицами на полгода закроют для автомобилей. Об этом 7 ноября сообщает ГАТИ.

Проезд по участку будет недоступен с 8 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года. В это время там будут прокладывать теплосеть.

Также временно ограничат движение на улице Гидротехников в районе Гражданского проспекта. С 9 по 20 ноября там пройдут работы по прокладке газопровода.

В Петербурге с 4 ноября ввели некоторые временные ограничения для движения транспорта. Они коснулись Торфяной дороги, Богатырского проспекта, Большой Морской и некоторых других улиц.