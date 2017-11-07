Станцию метро "Девяткино" открыли

В Петербуге восстановила работу станция метро "Девяткино". Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

"Девяткино" открылась на вход и выход в 17:23. Она была недоступна около 1,5 часов - ее закрыли по техническим причинам в 15:55.

Все это время поезда следовали до станции "Гражданский проспект". Из-за этого, по словам пассажиров метро, там образовались "толпы народа".