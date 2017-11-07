Станцию "Девяткино" закрыли на вход и выход

В Петербурге закрыли на выход и вход станцию метро "Девяткино". Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Станция не работает по техническим причинам с 15:55. Поезда следуют только до "Гражданского проспекта". По словам очевидцев, из-за этого на предпоследней станции "красной" линии "толпы народа".