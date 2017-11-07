Милонов предложил убрать могилы революционеров с Марсового поля

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предложил убрать могилы времен революции 1917 года с Марсового поля в Петербурге. С таким предложением он выступил 7 ноября.

По мнению депутата, "появление этого кладбища было актом дерзкого вызова прежнему укладу жизни страны". Он предложил изучить захоронения на Марсовом поле и перенести их на более подходящее место.

"Пускай лучше на этом поле горожане будут любоваться парадами нашей армии и выправкой наших солдат, чем созерцать пафосно-унылый монумент неизвестных и неинтересных революционеров-временщиков", - заявил депутат.

Петербургское отделение партии "Коммунисты России" назвали предложение Милонова "аморальным". "Мы самого его перезахороним скорее, чем позволим трогать Марсово поле", - сказал один из партийных лидеров Сергей Малинкович.

В августе власти Петербурга запретили проводить митинги и парады на Марсовом поле. Теперь эта территория, на которой проходили акции в защиту Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, ЛГБТ и многие другие, исключена из перечня специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий.