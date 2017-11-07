Участники марша "Другой России" получили до 33 суток ареста

Участники марша незарегистрированной партии "Другая Россия" получили от восьми до 33 суток ареста. Судебные заседания завершились во вторник, сообщили "другороссы".
Сопредседатель "Другой России" Андрей Дмитриев получил 20 суток ареста, Илья Макаров - 33 суток, Дарья Исаева - 15 суток. Игорь Яковлев арестован на 13 суток, Андрей Воронцов - на 10 суток, Сергей Гребнев - на 8 суток.
Также активистов оштрафовали на 10,5-16 тыс. рублей. Из-за такого решения суда Дарья Исаева объявила голодовку.
Представителей "Другой России" задержали 6 ноября у БКЗ "Октябрьский". Более 23 сторонников Эдуарда Лимонова собирались провести несогласованное шествие по Невскому проспекту. Также активисты вывешивали на углу улицы Жуковского и Лиговского проспектов баннер с надписью "Ильич, проснись, они (нецензурное слово) офигели".