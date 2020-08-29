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Учебный год в школах Петербурга может быть сорван

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© Фото: flikcr.com

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Первое сентября в Петербурге в этом году можно назвать Днем незнания, ведь родители не знают, чего ждать от нового учебного года. Тем временем курирующая комитет по образованию вице-губернатор Ирина Потехина занята подковерными играми.

До 1 сентября осталось всего ничего, а родительские форумы бурлят: в Петербурге нет никакой ясности по очень многим школьным вопросам, главный из которых — безопасность ребят на фоне не утихающей эпидемии Covid-19. Похоже, курирующая комитет по образованию вице-губернатор Ирина Потехина занята своей карьерой и подковерными играми больше, чем решением насущных проблем детей, за которых она несет ответственность.

Безобразное завершение учебного года прошло, а осадок остался. Не видно, что выводы сделаны, а уроки усвоены. А главное — непонятно, разработана программа по исправлению недостатков дистанционного обучения или нет. И случись что — школы могут сесть в ту же «лужу», когда онлайн-платформы «летят» из-за большой нагрузки, учителя сходят с ума, днями и ночами отвечая на письма учеников по почте и разрабатывая онлайн-уроки, дети дуреют из-за большой и непривычной нагрузки сидения перед компьютерами нон стоп, причем не у всех эти компьютеры еще и есть.

Что касается безопасности: например, в Москве четко разработана схема, что делать, если ученик заболеет коронавирусом. В этом случае весь класс отправляют на удаленку на две недели, детей проверяют. Об этой схеме московские чиновники рассказывают открыто и часто — так, чтобы у родителей вопросов не осталось. Об этом же говорилось сегодня и на Общероссийском родительском собрании. В северной столице же никакой конкретики. Кажется, чиновникам не до этого.

Врио главы комитета Ирина Асланян, пришедшая на смену Жанне Воробьевой, похоже, не справляется с обязанностями, но вместо того чтобы назначить компетентного человека, Ирина Потехина, говорят, продвигает на это место главу своего аппарата Инну Черноскутову — свою верную помощницу, инженера-электрика, даже не имеющую профильного образования. Вместе с Потехиной метящая на место Жанны Воробьевой Черноскутова работала в Министерстве просвещения, последняя ее должность, с которой она ушла в феврале этого года, - директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения РФ.

Получается, что личные амбиции и аппаратные игры Потехина, кажется, ставит выше самого главного - здоровья и образования детей! И в случае форс-мажора дети и родители останутся со своими проблемами один на один.

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