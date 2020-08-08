На затонувшем в Финском заливе корабле XVIII века нашли сотни бутылок джина

Сотни бутылок из-под алкоголя, содержимое которых не дошло до наших дней, нашли ученые на палубе затонувшего в Финском заливе корабля XVIII века, принадлежавшего голландцам.

По мнению сотрудников РГО, которые начали изучение корабля в августе 2020 года, тот следовал из Голландии в Петербург. Судно было обнаружено на глубине более 50 метров недалеко от острова Мощный в 2018 году.

Бутылки нашли водолазы. Они имеют разную форму. Часть из них - явно ручной работы. По запаху хвои и эвкалипта специалисты определили, что моряки перевозили джин.