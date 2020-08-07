Испытания не закончились: готовность петербургских теплосетей к зиме - всего 75%

Готовность теплосетей северной столицы к отопительному сезону составляет 75%. Такую оценку дала пресс-служба Смольного.

В связи с более поздним окончанием прошлого отопительного сезона - он завершился только 26 мая - сроки проведения испытаний сдвинулись.

На данный момент проведено более пятисот испытаний, выявлено и устранено 1038 нарушений. Впереди еще около ста испытаний, а значит, жителям некоторых районов все так же придется сидеть без горячей воды.

Температурные испытания сети из-за распространения коронавируса перенесли на октябрь.

Стоит отметить, что боле 3 тыс км трубопровода будет диагностировано без перекапывания дорог - благодаря тепловой аэросъемке.