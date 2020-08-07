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Свадебный переполох: петербургские невесты начали ажиотажно скупать платья после пандемии

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© Фото: pixabay.com

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Спрос на подвенечные наряды подскочил на треть

Аналитики отметили ажиотажный рост спроса на свадебные платья в Петербурге.

"В  июле спрос на свадебные платья в России подскочил на 36% по сравнению с июнем, согласно данным платформы. В Санкт-Петербурге нарядами интересовались на 33% чаще, чем в июне, и на 72% больше, чем в июле прошлого года", - рассказали в пресс-службе Авито.

Такие показатели связаны с отменой и переносом большинства торжественных и не очень регистраций с весны на лето. Напомним, ЗАГСы были закрыты несколько месяцев и только в конце июня стала возможна регистрация свадьбы с присутствием хотя бы 10 человек.

Цены на платья выросли на 10% и составили в среднем 9380 рублей. В Петербурге эта сумма чуть больше, чем усредненная по стране - 9 750 рублей.

Петербургские невесты, по данным аналитиков, достаточно миниатюрны - 38% пользователей интересовались размером 42-44 (S), 22% желали приобрести платья размера 44-46 (M), а 14% искали 40-42 (XS).

Напомним, в Петербурге в 2019 году был установлен рекорд по разводам и антирекорд по свадьбам.

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