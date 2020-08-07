Новую выплату от правительства получат работающие пенсионеры

Работающие пенсионеры в России смогут получить на карту новую выплату от правительства.

Регламент выплат прописан в апрельском постановлении за подписью Михаила Мишустина. Напомним, тогда был введен временный порядок выплаты больничных, а также назначения пособий по нетрудоспособности. В ряде регионов режим повышенной готовности был продлен.

Под выплату попадают пенсионеры в возрате от 65 лет включительно. Средства начисляются непосредственно из Фонда социального страхования (ФСС).

При стаже работы более восьми лет выплата будет сформирована в 100%-ном размере, как средняя зарплата за последние два года. При этом она не может превышать сумму в 69 961 рубль в месяц.

Ранее сообщалось, что в Государственную Думу внесен законопроект о новых ежемесячных выплатах россиянам с доходом ниже прожиточного минимума.