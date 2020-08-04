Сын погибшего от коронавируса петербуржца хочет возместить моральный вред от НИИ Вредена

Сын погибшего от коронавируса мужчины подал в суд на исследовательский центр имени Р.Р. Вредена. Он требует возместить ему моральный ущерб.

По данному факту Роспотребнадзор провел расследование, однако в материалах дела, рассмотренного Калининским районным судом Санкт-Петербурга, не указано имя потерпевшего.

Суд вернул материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), для устранения нарушений и принятия решения. В случае признания НИИ им. Вредена правонарушителем, может быть применено наказание вплоть до приостановки деятельности на 90 суток.

Центр им. Вредена был закрыт на карантин 24 дня - с 8 апреля по 3 мая. Там заразились около 300 человек. Источником заражения стал сотрудник, приехавший из Турции и нарушивший режим самоизоляции.