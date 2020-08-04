МЧС советует петербуржцам остаться дома и выключить телевизоры - на город идет сильный ливень

В ночь на среду в Петербурге будет Петербург - в городе прольется по-настоящему серьезный ливень. Спасатели рекомендуют горожанам по возможности оставаться дома. Также во время разгула стихии стоит выключить электроприборы.

В качестве меры безопасности, если дождь застал на улице, МЧС рекомендует прохожим не спускаться в подземный переход или иное глубокое помещение. Укрываться стоит в зданиях выше уровня потопа. Водителям лучше не выезжать на дороги, а если пришлось - то хотя бы избегать подтопленных участков. Иначе мотор может получить гидроудар. На трассе лучше переждать ливень на обочине.

Дождь пройдет также в Ленобласти. Днем в среду возможны грозы. Погода при этом останется теплой - в Петербурге плюс 21, в области - плюс 24.