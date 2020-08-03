В петербургские МФЦ пустят без записи, но в масках и перчатках

Петербургские МФЦ начали работать без предварительной записи, оставив в силе требование о наличии средств индивидуальной защиты.

К прежнему режиму работы многофункциональные центры вернулись в понедельник, 3 августа. Теперь по приходу в МФЦ достаточно взять талончик и дождаться вызова к соответствующему окошку со специалистом.

Напомним, МФЦ после эпидемии начали работу 25 мая. Однако доступно посещение центров было только по предварительной записи. Причем дозвониться по многоканальному телефону было достаточно проблематично, а среднее время ожидания составляло 10 минут.

Теперь посетители будут обслуживаться без записи, кроме случаев услуги Росреестра по регистрации недвижимости. В остальных достаточно будет масок и перчаток. Также в МФЦ будет организовано соблюдение дистанции.