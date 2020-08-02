Солист "Ласкового мая" госпитализирован в тяжелом состоянии в Петербурге

Солист первого состава популярной в 90-е годы группы "Ласковый май" Александр Прико попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

По его словам, причины тяжести состояния Прико выясняются. Он попал в больницу святого Георгия Победоносца.

«В настоящий момент я нахожусь в Краснодаре, но готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что всё будет хорошо», — сказал Разин в своем Instagram.

Продюсер заявил, что все члены группы очень переживают за музыканта, а сам он уже связался с главврачом больницы.