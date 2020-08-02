Получить детские пособия станет еще проще

Порядок оформления пособия на детей в возрасте от трех до семи лет станет проще. Согласно новому распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, с 1 ноября при подаче соответствующего заявления можно будет не предоставлять справку об алиментах.

Такое упрощение стало возможным благодаря использованию системы межведомственного электронного взаимодействия.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса российский президент распорядился выплачивать несколько видов детских пособий. Одно из них - в качестве помощи малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Пособие выплачивается с 1 июня 2020 года на тех детей, чьи родители зарабатывают меньше прожиточного минимума.

Также разовые выплаты получали родители детей до трех лет - по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь, и родители детей старше трех лет - 10 тысяч за май и июнь. В июле по 10 тысяч выплатили родителям детей от 0 до 16 лет.