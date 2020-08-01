Метро отменяется: жителям юго-запада Петербурга придется подождать новых станций

Петербуржцам, живущим на юго-западе города и мечтающим о метро в шаговой доступности, снова придется подождать. Строительство "коричневой" Красносельско-Калининской линии метро задерживается.

Ростехнадзор потребовал от "Метростроя" остановить проходческий щит в связи с нарушениями требований безопасности.

По данным АБН, инспекторы ведомства выявили технические недочеты в шахте № 845-бис. Воздуховоды там слишком отдалены от зоны забоя, а между рельсами путей местами отсутствуют электросоединители.

Ранее сообщалось, что строительство линии должно быть завершено к сентябрю 2023 года. При этом "Метрострой" намекал на изменение сроков строительства в большую сторону, связанную с экономическими причинами.