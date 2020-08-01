Депутат ЗакСа Коваль отправлен в СИЗО до конца сентября

Задержанный накануне депутат петербургского Заксобрания Роман Коваль отправлен в СИЗО до 29 сентября, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Коваль проходит подозреваемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Следователи считают, что один из петербургских бизнесменов в течение последних двух лет "занес" Ковалю почти 17 миллионов рублей в обмен на лобби в парламенте. Там депутат выступал за выделение субсидий определенным учреждениям здравоохранения, с которыми упомянутый предприниматель заключал госконтракты. По данным ДП, субсидии выделялись Госпиталю ветеранов войн, Покровской больнице, поликлинике № 91, детской больнице № 19.

Коваля задержали с четырьмя сумками денег в рублях, евро и долларах.

Вместе с Ковалем за посредничество арестован и его помощник Андрей Гришин, который находится в больнице с травмами, полученными, по данным издания, при задержании. Оба подследственных не признали вину.