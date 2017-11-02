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В 16 школах Петербурга откроются фармацевтические классы

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© Фото: Family.by

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В Петербурге сосредоточено более половины научного потенциала России в сфере фармацевтики.

Качественный рывок

 

За последние несколько лет в Петербурге сформировался полноценный фармацевтический кластер, в котором представлены все ключевые направления деятельности: исследовательская, научная и производственный базы, а также сегмент внедрения и продвижения инноваций. Сегодня фармацевтическая отрасль в Петербурге относится к числу самых динамично развивающихся.

«На данный момент в фармкластер входит 148 организаций, 80 из которых – это производственные площадки, выпускается несколько сотен наименований оригинальных препаратов. Это уже не просто новое направление, а серьезная индустрия, - сообщил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин. – За первое полугодие 2017 года объемы отгруженной продукции городских фармпредприятий превысили 13 млрд рублей, тогда как по итогам 2016 года эта цифра составила 25 млрд рублей».

Значительная часть фармпродукции, которая производится в Петербурге, уходит на экспорт в страны СНГ и за границу. По итогам прошлого года ее было реализовано более чем на 1,7 млрд рублей в денежном выражении. А 2017 год вообще обещает быть прорывным с точки зрения поставок на экспорт.

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«Наше соотношение цена-качество интересно для зарубежных рынков, и уверен, что по итогам этого года мы увидим неоднократный рост показателей, - добавил Максим Мейксин. – Сейчас в общем объеме выпускаемой в стране фармацевтической продукции Петербург пока занимает 6%, но в ближайшие годы эта цифра может вырасти до 10%. Способствовать этому будут открытия в Петербурге крупных фармацевтических предприятий с серьезными объемами производства. Речь идет о компании «Герофарм», Novartis, «Ареал Медикал».

Темпы роста производства фармацевтических препаратов, по которым наш город занимает первое место в России, – далеко не единственный повод для гордости.

«Еще одно важное отличие нашего кластера заключается в том, что он производит не только воспроизведенные и локализованные лекарственные препараты, но и препараты полного цикла - от субстанции до упаковки, - говорит начальник Управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению Людмила Сычевская. - И это дает возможность говорить о том, что наш кластер уникальный и самый инновационный из всех в России».

Встретиться и обсудить

 

За счет чего Петербургу удается достигать таких успехов в отрасли, которая еще десять лет назад находилась в зачаточном состоянии? Все дело в благоприятном инвестиционном климате,  лояльном отношении городских властей и невероятном потенциале Северной столицы в плане подготовки кадров. По оценкам независимых экспертов, в нашем городе сосредоточено более половины научного потенциала всей России в сфере фармацевтики. Именно подготовка кадров для фармацевтической отрасли стала одной из основных тем VII Международного форума «Life Sciences Invest. Partnering Russia», который пройдет в Петербурге 8-9 ноября.

Ежегодный форум уже несколько лет является основной площадкой, на которой подводятся итоги развития отрасли и обозначаются актуальные тренды будущего. Для бизнеса это мероприятие дает возможность не только рассказать о новых направлениях своей деятельности и найти партнеров, но и изучить российский фармацевтический рынок, познакомиться с основными тенденциями, которые определяют его развитие.

В рамках форума традиционно рассматривается широкий перечень вопросов: перспективы развития фармацевтической отрасли, актуальные вопросы межвузовской кооперации, кадровое обеспечение фармпредприятий, производство инновационных лекарственных препаратов, вопросы регулирования рынка. Среди наиболее актуальных тем этого года – IV промышленная революция, создание единого фармрынка Евразийского экономического союза, инновации в фармации и медицине, особенности госзакупок, интеллектуальная собственность в фармотрасли и многое другое.

«В этом году основная тема форума - инвестируй в будущее, и это осознанное название, которое сформировалось за счет шести предыдущих форумов, - говорит председатель правления Союза «Медико-фармацевтические проекты – ХХI век» Захар Голант. – И отрасль, и кластер наконец-то доросли до того, чтобы всерьез задуматься о подготовке кадров для фармацевтики. Речь не столько об участии в этом процессе профессиональных вузов – это у нас есть, сколько о профориентации школ». 

Из школы - в фармацевтику

 

Работа в этом направлении в Петербурге идет. Так, в прошлом году в нескольких школах города были созданы фармацевтические классы. Первый такой класс появился на базе школы № 197 Центрального района в рамках сотрудничества с Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академией. Он стал уникальным проектом в сфере профессиональной ориентации молодежи и подготовки школьников к поступлению в высшие учебные заведения. В этом году на уровне городского комитета образования был сформирован список уже из 16 общеобразовательных учреждений, в которых откроются специализированные фармацевтические классы.

«Фармотрасль сегодня сформирована и активно развивается, но когда открыты и работают заводы, лаборатории, им нужны кадры. Необходимо заранее спланировать и подготовить людей для этих задач, - продолжает Захар Голант. – Лидеры отрасли должны иметь возможность общаться с преподавателями, учениками и зарождать интерес с их стороны».

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К сожалению, наша образовательная система находится в процессе постоянной модернизации и реформирования и не всегда успевает реагировать на вызовы современной жизни.

«Быстрая смена технологий, высокотехнологичность и наукоемкость новых рынков – это вызовы со стороны экономики к системе образования. Поэтому нам необходимо учить на опережение с учетом постоянно меняющихся задач и требований к результатам освоения образовательных программ, - добавляет ректор Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии Игорь Наркевич. - Консолидации усилий правительства Санкт- Петербурга, образовательных, научных и промышленных организаций позволит нам оставаться на лидирующих позициях фармацевтического рынка».

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