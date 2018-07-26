Мастер-класс по фотошопу: как чиновники Петербурга кладут асфальт, красят двери и вырезают урны

Чиновники Петербурга в очередной раз отчитались перед жителями с помощью фотошопа. На этот раз это коснулось ремонта дорог на Тарасова, 6, 8, и дома номер 13/4 на Большеохтинском проспекте.

Местные жители несколько раз размещали заявку на ремонт на сайте «Наш Санкт-Петербург», начиная с 18 мая. В итоге в июле чиновники Красногвардейского района отчитались в проведенной работе и обещали провести более масштабный ремонт дороги в 2019 году.

Фото: «Наш Санкт-Петербург»

В доказательство были размещены фотографии, однако при ближайшем рассмотрении стало понятно, что засыпанные ямы во дворе – фальшивка, слепленная в фотошопе. В районной администрации махинацию отрицают: «Это не фотошоп. Это просто другие фотографии этих ям, но они были сделаны не в этом году, их загрузили из архива».

Научились фотошопу чиновники относительно недавно, однако используют его теперь довольно часто. Если кто-то это замечает, то ответ всегда один – случайно загрузили не то. «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнил другие фотошопные казусы властей.

Фотоборьба с незаконной торговлей

Заявка жителя Приморского района на портале «Наш Санкт-Петербург» о незаконной торговле с «Газели» рассматривалась несколько месяцев.

В сентябре 2017 года власти плюнули и решили проблему с помощью монтажа: взяли другую машину с фотографией, размещенную в группе автолюбителей, и поставили ее вместо «Газели», из которой совершалась торговля.

Фото: Росбалт

«Умная остановка» в умном фотошопе

К Чемпионату мира по футболу в Петербурге должны были установить 50 остановок, оснащенных Wi-Fi и USB. В августе 2017 года на сайте Смольного появилось фотография первой такой остановки.

Однако позже выяснилось, что в реальности ее еще нет. Спохватившиеся чиновники уверяли, что в сеть выложены только фотографии самого проекта. Через день прошедшее время в заметке заменили на будущее. Готовые сооружения город увидел только спустя три месяца.

Фото: gov.spb.ru

Чистка и покраска парадных прямо из офиса

В мае 2017 года житель Петергофа разместил на портале «Наш Санкт-Петербург» просьбу очистить входную дверь в парадную от рекламных объявлений. В итоге местная администрация отчиталась в проведенной работе: «На входной двери в парадную снаружи и внутри остатки рекламных наклеек удалены без повреждения окраски двери».

Однако и на этот раз без компьютера тоже не обошлось. После скандала места расклейки действительно закрасили, однако прямо поверх рекламных объявлений. После очередных возмущений дверь все-таки очистили и перекрасили полностью.

Извинений пользователь не дождался. Единственное, что написала администрация в последний раз, было: «Произведено очистка и покраска входных дверей по указанному адресу».

Фото: vk.com/georgiy_fyodorov

Любимое дело: ремонт дорог с помощью фоторедактора

Администрация Приморского района за полгода неплохо прокачала мастерство владения фотошопом. Запрос на ремонт пешеходной дорожки поступил в мае 2015 года на сайт «Наш Санкт-Петербург», а уже в октябре 2016 года администрация представила результат своей деятельности: новенькая, блестящая дорожка пролегла через Приморское шоссе до пересечения Мебельной улицы и Лыжного переулка. Правда, опять лишь виртуально.

В администрации объяснили, что эскиз новой дороги был по ошибке загружен на сайт.

«В ходе дополнительных предпроектных работ были разработаны эскизы будущего проекта дороги. Далее специалист, который размещает информацию на этом портале, из-за большой загруженности, ошибочно разместил на портале в ответ на обращение эскизы из предпроектных работ. Наш сотрудник на основе снимков при помощи графических программ показал, что на этом месте можно разместить асфальтированную дорожку», – рассказал пресс-секретарь администрации Приморского района Кирилл Закревский.

История дошла до губернатора Георгия Полтавченко, он отчитался, что уволил чиновника администрации Приморского района, ремонтирующего дорожки фотошопом. «Совсем не в какие ворота не влезают попытки «липовать». Не фотошопом надо заниматься, а работать. Человек, который этим занимался, уже уволен», - отметил Полтавченко.

Имя уволенного чиновника не сообщается, также не известно, последовали ли какие-то санкции в отношении главы Приморского района Николая Цеда.

Фото: vk.com/lahta_spb