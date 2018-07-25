Где можно получить бесплатную психологическую помощь в Петербурге

Психотерапевтический центр

Здесь после консультации с врачом-психотерапевтом назначается индивидуальная психокоррекция или занятия с социальным работником. Также предусмотрено участие в групповых занятиях. Терапия в этом центре длится нескольких месяцев. В ходе лечения центр придется посещать регулярно.

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Адрес: Канонерская улиц, 12

Телефон: 8 (812) 714-34-14, 8 (952) 289-48-85

Клиника Неврозов

Психотерапевтический центр городской психиатрической больницы №7 им. Академика И.П. Павлова. С пациентом работают врачи-психотерапевты, медицинские психологи и другие специалисты. Лечение включает в себя медикаментозные программы, групповую психотерапию, процедуры и тренинги. Предусмотрено пребывание, со свободным входом и выходом.

Адрес: 15-я линия В.О., 4-6

Телефон: 8 (812) 323-47-38

Служба психологической помощи СПбГУ

В службе ведут прием специалисты, имеющие подготовку и опыт в сфере психологического консультирования: студенты старших курсов, аспиранты и преподаватели факультета психологии СПбГУ.

Официальный сайт

Адрес: Менделеевская линия, д. 5 (здание Института истории и Института философии), во внутреннем дворе или Наб. Макарова, 6, каб. 109в.

Телефоны: 8 (812) 363-65-01, 8 (812) 328-94-17

E-mail: psy.clinic@spbu.ru

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Психологическая служба для представителей ЛГБТ

Консультации проводит Ольга Александрова, психолог-консультант, кандидат психологических наук. Здесь проводят:

– индивидуальные/парные/семейные психологические консультации;

– консультации ЛГБТ-родителей;

– группы психологической поддержки;

– психологические семинары и тренинги.

Запись по e-mail: psy-action@center-action.com

Телефон: 8 (812) 981-31-50

«Ко мне обращаются один-два раза в месяц люди в возрасте от 18 до 35 лет. Зимой и в середине осени больше, а вот летом мало. Прописка пациентов меня не интересует, я провожу очные консультации. Сейчас люди охотнее обращаются за помощью, но это зависит от многих факторов: возраста, от того, насколько «наболело» и насколько они вообще понимают, что такое психологическая помощь и осознают ее важность. Чтобы они признали ее сейчас, осуществляется информирование через просветительские семинары и интернет-ресурсы. Из-за них, я думаю, люди сейчас и обращаются за помощью чаще, чем лет десять назад», – рассказала «Санкт-Петербург.ру» Ольга Александрова.

Психотерапевтический кабинет при психоневрологическом диспансере № 1 Василеостровского района

Для пациентов ПНД № 1 (по направлению лечащих врачей) все приведенные виды исследования осуществляются бесплатно. С пациентом работают врачи-психотерапевты, медицинские психологи и социальные работники.

Официальный сайт

Адрес: 12-я линия В.О, 39

Телефон: 8 (812) 328-80-89

Фото: Reuters

Общие телефоны доверия

1. Телефон доверия Городской психиатрической больницы №7 им. академика И.П.Павлова («Клиника неврозов»). Эта клиника специализируется на лечении панических атак, неврозов, депрессии, тревоги, бессонницы, ВСД, стрессов и т.п.Работает круглосуточно. Телефон: 8 (812) 323-43-43

2. Телефон экстренной психологической помощи для детей и взрослых. По этим номерам оказывают помощь в семейных проблемах и проблемах в отношениях в школе, со сверстниками, с родителями. Работает круглосуточно. Телефоны: 8 (812) 708-40-418 (812) 708-40-41

3.Кризисная служба, телефон доверия «Душевный разговор». Анонимная телефонная беседа в ситуациях психологических кризисов. Ежедневно с 10:00 до 20:00. Телефон: 8 (812) 322-94-07

4. Телефон доверия для подростков при Санкт-Петербургском фонде кризисной психологической помощи «Новые шаги». На линии работают студенты-волонтеры 17-20 лет, которые не являются профессиональными консультантами, однако каждый из них прошел подготовку для работы на телефоне доверия. Ежедневно с 18:00 до 22:00. Телефон: 8 (812) 350-41-86

5. Телефон доверия Кризисного центра для женщин Института недискриминационных гендерных отношений. Помощь женщинам, пострадавшим от сексуального и физического насилия, торговли людьми, а также в других кризисных ситуациях:

– Сопровождение пострадавших от разных видов насилия на всех этапах – до и после судебного процесса;

– Социально-психологическая и правовая поддержка женщин в ситуациях гендерного насилия;

– Реабилитационные программы для пострадавших от торговли людьми (трэффика);

– Индивидуальная и групповая психологическая помощь при сексуальном и домашнем насилии.

Телефон: 8 (812) 327-30-00

Skype-консультации: crisis_center

6. Телефон доверия для всех членов семьи Санкт-Петербургской общественной организации «Центр «РАДОМИРА», который помогает в улучшении семейных отношений и семейных кризисов, воспитании и развитии детей. Также он специализируется в темах домашнего насилия, одиночества, тревоги. Работает с 10:00 до 20:00 по рабочим дням. Телефон: 327-60-30

7. Всероссийская бесплатная круглосуточная линия для онкопациентов и их близких. Телефон: 8 (800) 100-01-91