Пастрами: мастер-класс для шефов состоялся

10 августа 2020 в Петербурге прошёл мастер-класс от проекта Deli Chef и Школы поварского искусства СВЧ для знакомства шеф-поваров с новым для ресторанного рынка города продуктом – пастрами. Программа прошла под руководством Антона Исакова, бренд-шефа СВЧ и Константина Жбакова, шефа-амбассадора проекта DeliChef.

Пастрами – сложный, требующий внимания к деталям продукт. Засолка говяжьей грудинки в течение нескольких недель, подбор натуральных специй, копчение и последующее томление – всё должно быть соблюдено в точности с классической технологией приготовления. Результат: уникальный, неповторимый вкус, светло-розовый цвет и нежнейшая текстура мяса.

Пастрами – уникальный в производстве продукт-заготовка, из которой каждый повар создает своё оригинальное блюдо, руководствуясь мастерством и творческой фантазией.

Несмотря на неофициальный статус гастрономической столицы России, в Петербурге до сих пор непросто найти некоторые блюда. Например, так хорошо известные жителям Нью-Йорка или Москвы сэндвичи с пастрами пока слабо знакомы петербуржцам. Но благодаря усилиям авторов проекта DeliChef «Мясного дома Бородина» ситуация может вскоре измениться.

Популяризацией продукта в России занимается проект DeliChef, своего рода творческая лаборатория при крупном мясокомбинате. Её основная задача состоит в выводе на российский рынок интересных и ярких продуктов в их каноническом виде. На первом этапе принято решение знакомить потребителя с продуктом в ресторанном исполнении.

Для реализации плана компания выстраивает сотрудничество с ведущими рестораторами и шеф-поварами нашей страны. Они получают заготовку пастрами, после чего «творят» из неё конечные блюда – сэндвичи, пиццу, салаты или что-то ещё.

В Москве «Мясной дом Бородина» активно работает с топовыми ресторанами по такой схеме. Более того, москвичи хорошо приняли деликатес и продукт выходит в розничную продажу, чтобы любой человек мог приготовить дома блюдо с пастрами. Такую же бизнес-модель компания намерена выстроить и в Петербурге. Шеф-повара Северной столицы на прошедшем мастер-классе по достоинству оценили новый продукт.