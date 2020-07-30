Картина дня: главные новости России и Петербурга за 30 июля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал новый контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом». Соглашение подписано по схеме «2+1», то есть на два года с возможность продления ещё на год. Нападающий провёл 176 официальных матчей за футбольный клуб, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. В составе «Зенита» Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды обладателем Кубка и Суперкубка страны. Он также является капитаном сборной России.

«Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь», – прокомментировал новость футболист.

Второй темой, согласно «Монитору», стал призыв духовного лидера мусульман Петербурга отмечать Курбан-байрам дома. Муфтий Равиль Панчеев обратился к верующим с просьбой ограничиться онлайн-участием в праздничной молитве.

«Чтения священного Корана, праздничные проповеди можно будет увидеть на сайте Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона и в социальных сетях. Обычно мы проводили праздничные встречи в этот день, но из-за коронавируса сейчас лучше не подвергать себя опасности, остаться дома и отметить праздник в кругу своих родных», – рассказал муфтий.

В 2020 году Курбан-байрам начинается 31 июля и длится до вечера понедельника, 3 августа. Смольный всё же объявил, что ранним утром в пятницу ограничит движение трамвая №6 и перекроет улицы, расположенные около Соборной мечети.

Третьей темой дня стала новость о чистоте рек Петербурга. Первыми об этом написали 78.ru (10:25), «Деловой Петербург» (12:05) и «Мой район» (12:15). Городской комитет по природопользованию признал реки Охта и Лубь самыми грязными водными объектами. При этом самой чистой рекой остаётся Нева.

По данным ведомства, за семь месяцев 2020 года из водоёмов подняли и утилизировали более 2,4 тыс. куб. м. мусора. Кроме того, специалисты за месяц скосили водную растительность на общей площади более 2,8 тыс. кв. м. В ведомстве добавили, что на городских водоёмах регулярно проводятся дноочистительные работы, ликвидация нефтеразливов, уборка акваторий от наплавных загрязнений и мусора, кошение водной растительности.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Topspbtv.ru, Piter.tv и Gazeta.spb.