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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 28 июля

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© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

Темы дня

Столкновение товарных поездов, конкурс на лучший балкон, регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало столкновение товарных поездов в Купчино. В результате аварии с рельсов сошли три локомотива и один пустой полувагон. Медики осмотрели двух пострадавших, один из них госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.

Повреждённый участок пути использовался только для грузовых целей, пассажирские составы там не ходили. На месте происшествия работают восстановительный состав и ремонтная бригада. Подробности будут позже. Транспортная прокуратура Петербурга начала проводить проверку.

Второй темой, согласно «Монитору», стало начало ежегодного конкурса по выбору самого красивого балкона в Петербурге. Соревнование проводится в городе уже более 20 лет. При определении победителей учитывается красочность и оригинальность оформления, многообразие растений и общий эстетический вид, рассказали в пресс-службе Смольного.

Первый, районный, этап продлится до 7 августа. Победителей определит городской этап, который завершится 21 августа. Губернатор Петербурга подчеркнул, что в этом году конкурс особенно актуален, так как участие в нём не нарушает ограничительных мер, установленных в связи с COVID-19.

«Ухоженные и благоустроенные балконы – это часть городской культуры. Считаю, что тех петербуржцев, которые увлечены украшением своих балконов, а значит и фасадов домов, стоит поддерживать и поощрять», – рассказал Александр Беглов.

Третьей темой дня стало возобновление авиарейсов из Петербурга в Турцию в начале августа. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (16:30), 78.ru (16:30) и «Фонтанка.ру» (16:40). Turkish Airlines намерена начать летать из Пулково в Стамбул со 2 августа и в Анталью с 10 августа. Частота полётов в обоих направлениях составит пять рейсов в неделю.

«Уральские авиалинии» также запустят чартеры из Пулково в Турцию. По предварительной программе, рейсы в Анталию будут ежедневными, в Даламан и Бодрум – несколько раз в неделю. Всего планируется минимум 44 рейса в неделю. Заказчики чартеров – туроператоры Coral Travel и TUI, билеты можно купить в составе туристического пакета.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Topspbtv.ru, Piter.tv и Gazeta.spb.

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