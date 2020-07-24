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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 24 июля

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© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

Темы дня

Снижение ключевой ставки, готовность Пулково к международным перелётам, открытие торговых центров в Петербурге.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало снижение Банком России ключевой ставки до нового исторического минимума в 4,25% годовых. Решение было принято на заседании совета директоров Центробанка. Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки будет оцениваться на следующих заседаниях регулятора. Ближайшее из них запланировано на 18 сентября 2020 года.

«Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались», – отметили в ЦБ.

Центробанк также обновил прогноз по инфляции. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, считают в ЦБ.

Второй темой, согласно «Монитору», стала готовность Пулково к возобновлению международного авиасообщения с 1 августа. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе оператора «Воздушные ворота северной столицы». Первыми об этом написали Regnum (15:45), «Фонтанка.ру» (15:50) и Topspbtv.ru (16:00).

В аэропорту сейчас принимается «мощнейший комплекс мер» для противодействия COVID-19: усилен режим уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, в том числе лифтов, лестниц, стоек регистрации, зон досмотра, трапов и пассажирских автобусов.

Третьей темой дня стало подписание губернатором Петербурга постановления о возобновлении работы детсадов, музеев, ресторанов и торговых центров. Все они откроются с 27 июля.

Торговые и торгово-развлекательные центры возобновляют работу при условии исполнения стандартов безопасной деятельности. Посетители должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Бассейны и фитнес-центры, а также магазины и объекты оказания услуг в ТЦ и ТРЦ откроются лишь при наличии обособленных помещений и торговых залов. В коридорах, атриумах, фойе и других местах общего пользования всё это по-прежнему запрещено.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspbtv.ru и Gazeta.spb.

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