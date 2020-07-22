Картина дня: главные новости России и Петербурга за 22 июля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало принятие Госдумой закона о приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

Новый закон ограничивает использование электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах, а также запрещает продажу такой продукции несовершеннолетним покупателям. Нельзя будет дымить и в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах.

«Да, споров и обсуждений вокруг законопроекта много, но сейчас важно этот документ принять максимально оперативно, а спорные вопросы в дальнейшем обсуждать и приходить к решению», – пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Второй темой, согласно «Монитору», стало начало строительства моста в Кудрово через реку Оккервиль. Он соединит проспект Строителей от Ленинградской улицы до пересечения с Европейским проспектом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

По проекту в русле реки Оккервиль создадут водопропускную трубу. Мост будет иметь подземные пешеходные переходы, тротуар и велодорожки. Завершить работы планируется в марте 2021 года.

Третьей темой дня стал анонс показа парада в День ВМФ на больших экранах Петербурга. Первыми об этом написали «Пятый канал» (15:25), «Деловой Петербург» (16:45) и Topspbtv.ru (17:40).

Трансляцию Главного военно-морского парада 26 июля будут снимать «Первый канал» и телеканал «Санкт-Петербург». Большие экраны установят, в частности, на Невском (у домов №87 и №18), на Лиговском (№13 и №149) и Каменноостровском проспектах (№38 и №53).

Парад начнётся с выстрела салютного дивизиона из Петропавловской крепости в 11:00. Жителей города также ждёт парад на Сенатской площади и концерт на Дворцовой. Там в воскресенье споют Гарик Сукачёв и «Чиж», но зрителей пускать не будут. Завершением праздничной программы станет салют в 22:30.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspbtv.ru и Gazeta.spb.