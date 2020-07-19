Петербург столкнулся с упадком в сфере дорожного строительства

Чемпионат мира по футболу в 2018 году подарил Петербургу важные инфраструктурные объекты: были построены мосты Бетанкура и Яхтенный, новый участок набережной Макарова, дорожные развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, две станции метро, проведены положительные для петербуржцев изменения. Однако сейчас город столкнулся с инфраструктурным и строительным застоем.

«Скоростные диаметры» Петербурга

Громогласно объявленная Бегловым дорожная «перезагрузка» столкнулась с рядом проблем, которые оперативно решать никто не стремится. Важными инфраструктурными объектами для городов с многомиллионным населением всегда является появление новых дорожных направлений, развязок, скоростных магистралей. Петербург не исключение.

После запуска Западного скоростного диаметра (ЗСД) удалось разгрузить дороги центральной части города. После этого руководство Петербурга приступило к планированию другого глобального проекта – Восточного скоростного диаметра (ВСД). Платная трасса протяженностью более 27 км пройдёт от ЗСД в районе Благодатной улицы до КАД в районе Кудрово и дальше до Мурманского шоссе. Стоимость проекта оценивается в 180 млрд рублей.

Беглов в 2019 году уверял петербуржцев, что занимается поиском частных инвесторов для реализации проекта ВСД, чтобы сэкономленные деньги распределялись на другие отрасли. Однако эти обещания оказались неоправданными, ведь позже губернатор стал уповать на выделение средств из федерального бюджета.

Частные инвесторы также до сих пор не определены, при этом обсуждаются варианты с турецкими компаниями. «ДП» ранее сообщал, что подрядчики из России относятся к таким партнёрам скептически, учитывая их стремление заключать договоры с маленькими организациями, чтобы было проще отбиваться от финансовых споров.

Важным моментом в рамках понимания инфраструктурной политики города стало предложение Беглова сделать вице-губернатором Максима Соколова в декабре 2019 года. После утверждения на должности вотчиной нового управленца стала отрасль транспортной инфраструктуры, инвестиций и туризма. Другими словами, вопросы, связанные с дорожным строительством, решал непосредственно ставленник Беглова. С начала 2020 года начались осложнения как в работе ЗСД, так и с реализацией новых проектов.

Повышение тарифов ЗСД и изъятие земли под ВСД

Руководство ЗСД существенно повысило тарифы для автомобилистов. За одну зону платной магистрали было решено брать 150 рублей. Учитывая протяжённость отдельных участков, петербуржцы были недовольны подобным решением, которое привело к подаче заявления в прокуратуру о проверке.

Городское законодательство предусматривает взимание фиксированной ставки на платных дорогах – 17 рублей за км, а сейчас на некоторых участках ЗСД сумма сбора превышена в 9 раз. К примеру, стоимость в 150 рублей установлена для участка Богатырский проспект – Приморский проспект длиной всего в один километр. Аналогичная цена установлена для участка Благодатная улица – Краснопутиловская улица длиной 1,5 км – т.е. 100 рублей за км вместо положенных 17 рублей.

Несмотря на обращение в прокуратуру, ситуация не разрешилась, что привело к жалобе горожан в ФАС. При этом Смольный и лично Соколов, несмотря на явное нарушение местного законодательства, на ситуацию не реагируют.

С ВСД также возникли существенные сложности. Помимо отсутствия надёжных инвесторов на всех стадиях реализации проекта, Петербургу отказали в субсидировании из федерального бюджета. При этом комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) в мае 2020 года начал изъятие земель под строительство дороги, ещё до официального начала работ. Беглов лично утвердил проекты планировок с межеванием территорий под нужды ВСД.

Осложнения в работе «скоростных диаметров» требует выделения дополнительных средств на их устранение. Нереализованные миллиардные проекты, контроль за которыми лежит на Соколове, открывают руководству бреши для личного обогащения. Ведь согласование тарифных планов и работа по реализации проектов, которые сталкиваются с трудностями, требуют дополнительное выделение бюджетных средств. В данном плане утверждение Соколова как ставленника Беглова является удобным для губернатора, учитывая количество сложностей, с которыми сталкивается Петербург в рамках инвестиционной и дорожно-строительной политики.

«Разделяй и властвуй»

Ещё одним инструментом в руках Беглова и Соколова по получению дополнительных средств из бюджета может являться строительный застой и образовавшаяся в результате ниша подрядчиков. Строительные компании столкнулись с серьёзными трудностями в результате невнятной инфраструктурной политики.

Законодательные изменения и ужесточение требований надзорных органов привели к процедуре банкротства около 30 строительных компаний. Беглова предупреждали, что без грамотного регулирования и финансовой поддержки крупные игроки на строительном рынке будут вынуждены уйти, однако губернатор действенных мер предпринимать не стал.

В итоге город лишился крупнейшего на Северо-Западе строительного подрядчика – компании «Пилон», объявившей о банкротстве. Все проекты, которыми занималась компания, были раздроблены между другими игроками. Стремясь получить выгоду с чехардой на строительном рынке, некоторые организации прибегли к реформированию, чтобы иметь возможность получить больше контрактов. К примеру, так поступила АО «ПО «Возрождение» миллиардера Игоря Букато. С целью усиления конкуренции он выделил из базовой компании два филиала: «Северо-Запад» и «Искусственные сооружения».

Солидную долю контрактов получили также компании АО «Буер», ЗАО «АБЗ-Дорстрой», «Орион плюс» и прочие. Образовавшая ниша привела в город и Ленобласть также московские компании, такие как «ЕвроТрансСтрой». Акции «Пилона» в ходе процесса банкротства были выкуплены предпринимателем Нодаром Асоевым. Ему предстоит выплатить долги в размере около 1,3 млрд рублей. Пока компания не может рассчитывать на крупные контракты, но может побороться за последние этапы строительства ВСД.

Такие существенные перестановки в строительной сфере города не могли не отложить отпечаток на инфраструктурных проектах и отрасли в целом. «Дробление» подрядов в связи с отсутствием крупного игрока на рынке приводит к ослаблению контроля за выделенными из бюджета средствами. Примечательно, что период усиления требований для надзорных органов и ужесточение строительного законодательства приходится на конец 2019 года, когда свой пост занял Максим Соколов.

Отсутствие стабильности на рынке строительных услуг и дробление инвестиционных проектов на большое количество компаний может повлечь различные финансовые махинации. Структурные для отрасли изменения производятся под чутким контролем губернатора и его помощника. Количество осложнений, с которыми столкнулся город в рамках инвестиций и строительных объектов, позволяет предположить, что при Беглове дорожно-строительная сфера была искусственно загнана в тупик. Реализация полезных для горожан инфраструктурных проектов завершилась с Чемпионатом мира по футболу в 2018 году.