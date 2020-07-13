Картина дня: главные новости России и Петербурга за 13 июля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало повреждение статуи Венеры Медицейской в Петергофе. По словам директора Государственного музея-заповедника Елены Кальницкой, вандалы воспользовались тем, что в заповеднике не так много охраны, и отбили скульптуре четыре пальца.

Учреждение не планирует обращаться в полицию с заявлением, но сообщит об инциденте в Министерство культуры. Скульптуру планируют отправить на реставрацию.

Второй темой, согласно «Монитору», стало возобновление работы Кунсткамеры с 14 июля. Об этом сообщила пресс-служба музея антропологии и этнографии. Посетителей будут принимать по сеансам, выбрать удобную дату можно на официальном сайте музея.

В Кунсткамере необходимо носить маску, а билеты покупать в кассе банковской картой или смартфоном. Сотрудники музея просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра и придерживаться рекомендованного маршрута, чтобы встречные потоки посетителей не сталкивались.

Третьей темой дня стало возобновление авиасообщения между Турцией и Россией. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (16:05), Gazeta.spb.ru (17:00) и «Метро» (17:00). Крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines объявил о начале регулярных полётов с 1 августа. В Москву будут совершать по 14 рейсов в неделю, в Петербург – по 5. Также будет восстановлено авиасообщение с Казанью, Сочи, Краснодаром и Ростовом-на-Дону.

Пресс-служба авиакомпании не уточнила, в связи с чем принято решение о возобновлении перелётов в Россию. Также с 15 июля Правительство РФ начнёт переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb и Topspbtv.ru.