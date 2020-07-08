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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 8 июля

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© Фото: Instagram / @valeriya_igorevna__

Темы дня

Запрет мини-баров в Петербурге, отмена линеек в школах и подорожание мобильной связи.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал принятый в Петербурге закон о запрете мини-рюмочных. С 1 января 2021 года алкоголь будет запрещено продавать в барах и рюмочных площадью менее 50 кв. метров, расположенных в жилых домах. Документ отправлен на подпись губернатору Александру Беглову.

Многие петербургские рестораторы выступили против закона. Соответствующую петицию подписали почти 8,5 тыс. человек. Её автор, владелец бара «Ясли» Александр Зарайский, считает, что поправки уничтожат многие авторские бары и рестораны города. Вводимые запреты приведут к закрытию более сотни баров.

Второй темой, согласно «Монитору», стала отмена праздничных школьных линеек на 1 сентября из-за пандемии коронавируса. В Минпросвещения надеются, что новый учебный год начнётся с соблюдением всех требований безопасности. Однако обучение планируется проводить в очном формате.

«Мы немножко в другом формате их проведём, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов. Как именно будет проходить мероприятие, Кравцов не уточнил.

Третьей темой дня стала новость о возможном подорожании мобильной связи на территории России. Так считают эксперты информационно-аналитического агентства Content Review. Первыми об этом написали 47news.ru (09:20), «Деловой Петербург» (10:10) и Piter.tv (10:50). После анализа тарифов крупных мобильных операторов оказалось, что с начала года их стоимость уже выросла в среднем на 8%.

Операторы могут компенсировать недополученную из-за пандемии прибыль либо за счёт повышения цен, либо подключением абонентам большего количества услуг. Поэтому по прогнозу участников рынка, рост тарифов во второй половине 2020 года может составить около 14%.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Topspbtv.ru, Gazeta.spb и «Фонтанка.ру».

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