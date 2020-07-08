Манипуляции с продажей объектов в Петербурге поможет «АБЗ № 1» переехать на участок в «Лахта-Ольгино»

«Асфальтобетонный завод № 1» («АБЗ № 1») планирует редевелопинг имеющихся в собственности участков. В свою очередь эта деятельность может быть направлена на искусственное создание дефицита производства асфальта в Петербурге, чтобы получить выгодный участок земли в «Лахта-Ольгино» для переноса производства из Коломяг.

«АБЗ № 1» планирует провести редевелопинг и продажу двух принадлежащих заводу участков. Речь идёт об объекте площадью 2,4 га на Октябрьской набережной и участке в 8 га на Новосельковской улице в Коломягах. Руководство предприятия рассматривает в долгосрочной перспективе возможность смены вида разрешенного использования земельных участков с промышленных на земли для строительства жилых домов.

Участок на Октябрьской набережной уже выставлен на продажу со стартовой ценой в 700 млн рублей.

Проведение редевелопмента земельных объектов выгодно «АБЗ № 1» по двум причинам. Первая – повышение цены участков за счёт смены вида разрешенного использования. Земля для строительство жилых объектов стоит во много раз дороже земель для промышленного использования. Сверхприбыль можно использовать для запланированного переезда «АБЗ № 1» из Коломяг.

Вторая – продажа участков создаст дефицит производства асфальта в городе. Отсутствие достаточного количества заводов затруднит реализацию ремонтно-дорожных работ. Более того, уменьшение мощностей может отразиться на логистике доставки асфальта, завязанной на быстрой перевозке смесей для сохранения рабочих параметров. По общей практике горячая смесь должна быть доставлена от зоны загрузки до зоны выгрузки (логистическое плечо) в течение часа. В итоге понадобится основание ещё одного асфальтного завода. «АБЗ № 1» это выгодно в той мере, в какой руководство предприятия пытается получить удобный для себя участок в МО «Лахта-Ольгино» для переноса производственных мощностей из Коломяг. Отсутствие достаточного количества асфальтных производств в Петербурге может склонить чашу весов в пользу выдачи «АБЗ № 1» желаемого участка, так как завод сможет заполнить нишу и удовлетворить спрос. Есть основания полагать, что «АБЗ № 1» намеренно продаёт участки, чтобы искусственно создать дефицит асфальта.

Напомним, рассмотрение властями Петербурга вопроса переноса «АБЗ № 1» из Коломяг в Конную Лахту (МО «Лахта-Ольгино») встретило острую негативную реакцию со стороны общественности. Местные жители, СМИ и активисты обратили внимание на вредоносность асфальтобетонного завода для окружающей среды, который может нанести непоправимый ущерб располагающимся рядом особо охраняемым природным объектам, а также их флоре и фауне.

Местные жители стали вопрос потенциального негативного воздействия «АБЗ № 1» на окружающую среду губернатору Петербурга Александру Беглову в публичном обращении. Однако присланный ответ вместо прояснения ситуации запутал её ещё больше. Согласно ответу Беглова, оценить воздействие на экологию невозможно из-за отсутствия проектной документации. Но в тоже время губернатор дал понять, что согласно проекту завод будет экологически безопасным. В итоге так и неясно, есть всё же проект строительства завода в Конной Лахте или нет.