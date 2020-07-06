Картина дня: главные новости России и Петербурга за 6 июля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало досрочное чемпионство «Зенита». Вечером 5 июля петербургская футбольная команда обыграла «Краснодар» со счётом 4:2 и досрочно победила в Российской премьер-лиге. Клуб стал шестикратным чемпионом страны за четыре тура до конца сезона, набрав 62 очка. «Зенит» стал первой в истории Российской премьер-лиги командой, которая оформила чемпионство настолько раньше окончания турнира.

Рано утром 6 июля самолёт с футболистами вернулся в Петербург, где его встретили сотни болельщиков. Фанаты пели песни, скандировали кричалки и жгли фаеры. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил футболистов и тренеров «Зенита», а также руководство клуба с победой.

«С каждым сезоном на шаг ближе ко второй звезде! Зенит-чемпион!» – написал бывший футболист петербургского клуба Александр Кержаков.

Второй темой, согласно «Монитору», стал найденный источник загрязнения реки Славянки. Оказалось, что сточные воды с резким запахом сливают с территории ФГУП «СКТБ «Технолог». Это выяснили инспекторы Северо-Западного управления Росприроднадзора в ходе ночного оперативного выезда.

В ведомстве заметили, как в реку поступают сточные воды синего цвета с резким химическим запахом, напоминающим запах краски. В отношении предприятия, которое занимается производством фармацевтических субстанций, намерены возбудить административное дело по факту нарушения требований к охране водных объектов.

Росприроднадзор планирует привлечь экспертную лабораторию для точного исследования качества сточных и природных вод, а также выяснить собственника выпуска загрязнений.

Третьей темой дня стало продолжение роста новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге. Это произошло после снятия в городе ряда ограничений. Первыми об этом написали «Росбалт» (11:00), Piter.tv (12:05) и «Карповка» (12:25). Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти готовят городские стационары к возможной второй волне COVID-19.

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом посчитали в регионах СЗФО количество выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения. Средний общероссийский показатель составляет 468,4 человек. В Петербурге он составляет 485,6 человек. Самый высокий показатель в Мурманской области – 799,1 человек.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Topspbtv.ru, Gazeta.spb и «Фонтанка.ру».