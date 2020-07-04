В Общественной палате Петербурга опровергли сведения о выплатах наблюдателям за общероссийским голосованием

Интернет-издание Znak.com 3 июля сообщило о наличии очереди в администрации Центрального района Петербурга из сотрудников бюджетных организаций. По информации издания, это бывшие наблюдатели, находившиеся на избирательных участках в день голосования по поправкам в основной закон страны.

За проведённую работу на выборах люди в очереди якобы стремились получить положенную им денежную премию в размере 7 тыс. рублей. Позже сотрудник администрации Елена Трофимова в беседе с журналистами опровергла существование подобной очереди.

СМИ решили проверить данную информацию и получить комментарии у членов Общественной палаты Петербурга для разъяснения ситуации.

Станислав Еремеев – ректор ЛГУ им. А.С. Пушкина, член Общественной палаты Петербурга: «Я в первый раз слышу об очередях в администрациях за выплатами. От Общественной палаты наблюдателям не положены выплаты, поэтому данная информация в средствах массовой информации, скорее всего, является очередным фейком, каких в последнее время было предостаточно».

Александр Ходачек – профессор НИУ ВШЭ в Петербурге, член петербургской Общественной палаты: «Я думаю, что такое вряд ли может быть, потому что наблюдателей регистрируют через Общественную палату (ОП). Федеральным законом других видов других видов наблюдателей не предусмотрено.

Общественные организации подают списки Общественной палате вместе с Общественными советами в районах, поскольку ОП – это 63 человека всего, а дальше могут быть представители НКО, общественных объединений. Они заранее регистрировались, у них даже была некая учёба, их права, их обязанности. Я не думаю, чтобы кто-то получал деньги. Это могли быть сотрудники администраций, которые работали в выходной день. Но, скорее всего, эти премии выплачиваются в рамках общей зарплаты, которую получают эти сотрудники».

Пётр Шелищ – председатель Союза потребителей РФ, член Общественной палаты Петербурга: «Нет, подобные выплаты не предусмотрены, поэтому такого быть просто не может».

Члены Общественной палаты опровергли поступившую в СМИ информацию о выплатах. Выплаты наблюдателям, которые на выборы назначались лишь Общественной палатой страны, не предусмотрены. В очереди в администрации могли находиться люди, которые не имеют никакого отношения к наблюдателям и избирательному процессу.