  • 30 Июнь 2020
USD 01.07.2020 70.4413 +0.4900
USD ММВБ 22:24 71.2299  
EUR 01.07.2020 78.9929 +0.3117
EUR ММВБ 22:24 79.9760  
Нефть($) 30.06.2020 41.28 1.08
Нефть(p) 30.06.2020 2907.82 +95.78

Картина дня: главные новости России и Петербурга за 30 июня

Автор:


© Фото: Instagram / @mashkalikova

Темы дня

Поваленные штормом деревья, нападение на избирательном участке и максимум пустующих помещений в центре Петербурга.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал ураган в Петербурге. Городской комитет по благоустройству заранее закрыл парки, сады и скверы из-за надвигающегося штормового фронта с порывами ветра до 23 м/с.

После прошедшего мощного ливня с грозой у парка «Александрия» дерево упало на дорогу и перекрыло движение. Аналогичное происшествие случилось на набережной Малой Невки, а на улице Ленина рухнувшее дерево задело припаркованные автомобили.

В Выборгском районе сильный ветер повалил дерево на машину с людьми. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Точное состояние пострадавших неизвестно.

Второй темой, согласно «Монитору», стало заявление журналиста о нападении на избирательном участке. Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил о нападении на него правоохранителей и наблюдателей на избирательном участке в Центральном районе. Произошедшее попало на видео. Приехавшие на место медики диагностировали у журналиста перелом руки. Его доставили в НИИ им. Джанелидзе.

«Каких-либо жалоб на действия полиции на данный момент не поступало. В случае их поступления, безусловно, они будут рассмотрены, и по ним будет проведена проверка», – прокомментировал произошедшее начальник управления информации ГУ МВД по Петербургу Вячеслав Степченко.

Третьей темой дня стали итоги пандемии коронавируса для бизнеса Петербурга. Первыми об этом написали Karpovka (12:20), «АиФ в Петербурге» (13:10) и «Деловой Петербург» (13:15). По данным консалтинговой компании JLL, 10 главных торговых улиц города за последний квартал потеряли 120 магазинов, кафе и ресторанов. Показатель освободившихся помещений стал максимальным за последние пять лет.

Больше всего пустующих помещений зафиксировали на Владимирском проспекте, с Невского ушли сувенирные магазины, а на Рубинштейна заведения отчаянно удерживают места. По информации аналитиков, арендная ставка за помещения в центре города снизилась в среднем на 500 рублей. Собственники не готовы делать большие скидки по аренде, даже несмотря на уезжающих из помещений предпринимателей.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Фонтанка.ру», Piter.tv и Gazeta.spb.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.06.20
    Деятельность благотворительного фонда «Поколение» Андрея Скоча
    15.06.20
    Павел Ливинский: Компания «Россети» выплатит рекордные дивиденды инвесторам
    13.06.20
    Официальный сайт ПокерДом – надёжный и проверенный ресурс рума
    11.06.20
    Как оформить электронное ОСАГО в «Полис онлайн»
    29.05.20
    На Комендантском проспекте произошло ДТП с такси
    29.05.20
    Константин Синцов – соучредитель турнира «Шахтерская слава»
    29.05.20
    Розовые вина – утончённая универсальность
    08.05.20
    Ресторатор Илья Шувалов об особенностях восточной кухни

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram