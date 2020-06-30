Картина дня: главные новости России и Петербурга за 30 июня

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал ураган в Петербурге. Городской комитет по благоустройству заранее закрыл парки, сады и скверы из-за надвигающегося штормового фронта с порывами ветра до 23 м/с.

После прошедшего мощного ливня с грозой у парка «Александрия» дерево упало на дорогу и перекрыло движение. Аналогичное происшествие случилось на набережной Малой Невки, а на улице Ленина рухнувшее дерево задело припаркованные автомобили.

В Выборгском районе сильный ветер повалил дерево на машину с людьми. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Точное состояние пострадавших неизвестно.

Второй темой, согласно «Монитору», стало заявление журналиста о нападении на избирательном участке. Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил о нападении на него правоохранителей и наблюдателей на избирательном участке в Центральном районе. Произошедшее попало на видео. Приехавшие на место медики диагностировали у журналиста перелом руки. Его доставили в НИИ им. Джанелидзе.

«Каких-либо жалоб на действия полиции на данный момент не поступало. В случае их поступления, безусловно, они будут рассмотрены, и по ним будет проведена проверка», – прокомментировал произошедшее начальник управления информации ГУ МВД по Петербургу Вячеслав Степченко.

Третьей темой дня стали итоги пандемии коронавируса для бизнеса Петербурга. Первыми об этом написали Karpovka (12:20), «АиФ в Петербурге» (13:10) и «Деловой Петербург» (13:15). По данным консалтинговой компании JLL, 10 главных торговых улиц города за последний квартал потеряли 120 магазинов, кафе и ресторанов. Показатель освободившихся помещений стал максимальным за последние пять лет.

Больше всего пустующих помещений зафиксировали на Владимирском проспекте, с Невского ушли сувенирные магазины, а на Рубинштейна заведения отчаянно удерживают места. По информации аналитиков, арендная ставка за помещения в центре города снизилась в среднем на 500 рублей. Собственники не готовы делать большие скидки по аренде, даже несмотря на уезжающих из помещений предпринимателей.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Фонтанка.ру», Piter.tv и Gazeta.spb.