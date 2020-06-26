Картина дня: главные новости России и Петербурга за 26 июня

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало информация об открытии 3 июля парков «Петергофа» и «Царского Села». Об этом сообщили в соцсетях музеев-заповедников. 25 июня разрешение на приём посетителей дал губернатор Петербурга.

По информации Государственного музея-заповедника «Петергоф», посетители смогут попасть в Нижний парк, парки Ораниенбаума и Александрии. Там также включат фонтаны. В «Царском Селе» откроются Екатерининский и Александровский парки. Подробности нового режима работы появятся позже.

Второй темой, согласно «Монитору», стало возобновление работы детских площадок, летних кафе и зоопарка. Соответствующее постановление подписал Александр Беглов. С 28 июня откроются городские парки, различные площадки. С 29 июня начнут деятельность детские сады с малочисленными группами, зоопарк и летние кафе с использованием выносной уличной мебели. Везде управляющие и ответственные лица должны проводить ежедневную дезинфекцию в соответствии с рекомендациями комитета по благоустройству Петербурга.

Объекты розничной торговли в парках, садах и скверах смогут продавать только продовольственные товары заводского производства в индивидуальной упаковке производителя. Торговля алкоголем останется под запретом.

В Смольном заявили, что следующий этап снятия ограничений наступит после того, как в городских больницах освободится 50% коек.

Третьей темой дня стало присвоение названий безымянным скверам, мостам и проездам в Петербурге. Первыми об этом написали Topspb.tv (15:05), Gazeta.spb (15:10) и Piter.tv (15:10). Губернатор Александр Беглов подписал 26 июня соответствующее постановление. Всего именными стали 11 объектов.

Проезд от Крутой улицы до Внутреннего кольца в Выборгском районе теперь будет называться Внешний переулок (Осиновая Роща). Сквер на проспекте Стачек у дома № 114а в Кировском районе стал Ленинградским. Мосту через реку Оккервиль по Гранитной улице присвоили наименование Гранитный мост.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, «Росбалт», и Piter.tv.