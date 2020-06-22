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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 22 июня

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© Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Темы дня

Приговор по делу «Сети», подготовка к открытию пляжей и дело в отношении госпиталя для ветеранов войн.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало задержание десятков людей у Западного окружного военного суда в Петербурге, которые пришли туда, чтобы поддержать фигурантов дела «Сети». Ранее, 22 июня, суд вынес обвинительный приговор, по которому Виктор Филинков получил 7 лет общего режима, Юлий Бояршинов – 5 лет 6 месяцев.

Представители МВД поясняли, что задержанные нарушили установленные губернатором запреты и попали под действие статьи 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС».

Второй темой, согласно «Монитору», стала подготовка к открытию пляжей в Петербурге. Начальник поисково-спасательной службы города Юрий Данчук сообщил, что до 1 июля планируется начать работу 24 оборудованных пляжей. По его словам, среди них есть те, где качество воды соответствует установленным нормам.

Информацию по местам, где будет разрешено купание, можно будет найти на сайте Роспотребнадзора. По навигации – на сайте ГИМС.

Третьей темой дня стало возбуждение дела УФАС по Петербургу в отношении госпиталя для ветеранов войн. Первыми об этом написали «Мой район» (11:50), Piter.tv (12:00) и Тopspb.tv (12:15). По информации ведомства, учреждение нарушило антимонопольное законодательство при закупке средств индивидуальной защиты.

Антимонопольная служба нашла признаки нарушения закона в контракте на 1 млрд рублей. Госпиталь заключил его с компанией, которая по ЕГРЮЛ занимается рекламной деятельностью. Проверку начали после публикации в «Новой газете». Издание выяснило, что средства индивидуальной защиты были куплены по завышенной в несколько раз цене.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, «Росбалт», и Piter.tv.

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