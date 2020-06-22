Банк «Санкт-Петербург» представил витрину недвижимости совместно с Циан

Банк «Санкт-Петербург» открыл на своём сайте витрину недвижимости, в которой представлено более 4000 жилых комплексов от застройщиков. Практически все строящиеся объекты в Петербурге, Ленобласти и Калининграде аккредитованы банком для выдачи ипотечных кредитов. Кроме строящегося жилья, витрина недвижимости поможет клиентам банка подобрать квартиру на вторичном рынке среди более чем 1 200 000 вариантов предложений.

Сервис, с которым можно ознакомиться по адресу dom.bspb.ru, предоставляется банком совместно с крупнейшим технологичным сервисом по поиску недвижимости – Циан. С помощью витрины недвижимости можно подобрать квартиру под одобренный ипотечный кредит. Либо наоборот: выбрать недвижимость и сразу подать заявку на ипотеку. Также в быстром доступе с сайта находятся операторы и ипотечные консультанты банка, которые помогут сориентироваться в витрине и сделать правильный выбор, подскажут, как дальше действовать, как оформить заявку, какие понадобятся документы для оформления сделки и кредита и т.д.

«Совместный с Циан новый сервис – это ещё один шаг в сторону полной цифровизации ипотеки, – говорит руководитель бизнеса ипотеки и расчётов по сделкам с недвижимостью банка «Санкт-Петербург» Антон Комаров. – Ипотека – непростой продукт, а выбирая недвижимость, клиент принимает очень важное, взвешенное решение. Наша задача максимально облегчить ему путь к квартире его мечты».

«Мы очень рады запуску нашего проекта с банком «Санкт-Петербург». Сервис по выбору недвижимости из базы Циан на сайте банка становится неотъемлемым атрибутом процесса ипотечной сделки среди ведущих ипотечных банков РФ. Витрина недвижимости помогает быстро и удобно выбрать ипотечному клиенту необходимую квартиру на стороне банка и сразу подать на неё заявку, экономя своё время. Банк получает рост ипотечных заявок со своего сайта, а также предоставляет широкий выбор аккредитованной недвижимости для клиентов, которые уже получили одобрение по ипотеке и находятся в поиске недвижимости», – добавил Product owner продукта «Витрина недвижимости» Циан Станислав Лисунов.