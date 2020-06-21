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Конкретно.ru: Глава Фрунзенского района Серов может прикрывать мошеннические схемы своих депутатов

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© Фото: pixabay.com

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Проверка Контрольно-счётной палаты показала более 300 нарушений исполнения бюджета на сумму, превышающую 39 млн рублей.

Глава Фрунзенского района Петербурга Константин Серов может быть причастен к растрате бюджета МО «Купчино», сообщает издание Конкретно.ru. По результатам проверки Контрольно-счётной палаты Петербурга за 2017-2019 годы было обнаружено более 300 нарушений исполнения бюджета на сумму, превышающую 39 млн рублей. Например, благоустройство дворов, на которое было выделено более 3 млн рублей, не соответствовало условиям контракта. При этом начальная цена была завышена.

Также в ходе проверки под руководством аудитора КСП Юрия Шутова были обнаружены нарушения на сумму 1,2 млн рублей при определении начальной стоимости контрактов и выборе поставщика услуг. В частности, муниципальные депутаты завысили цену на транспорт, доставляющий детей на футбольные матчи, на создание и печать различных социальных буклетов.

Были обнаружены нарушения при формировании, утверждении и ведении плана закупок. Также выявлены злоупотребления при назначении контрактных управляющих и непосредственно в процедуре реализации самих договоров.

СМИ неоднократно обращали внимание на существующие проблемы в МО «Купчино», но глава района Серов предпочитает игнорировать сигналы журналистов, что, по мнению СМИ, может говорить о его соучастии в мошеннических схемах подчинённых ему депутатов.

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