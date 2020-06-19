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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 19 июня

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© Фото: Instagram / @polyaninoff

Темы дня

Ослабление режима самоизоляции, исследование антител и льготные кредиты бизнесу.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало снятие в Петербурге ещё нескольких ограничений режима самоизоляции. Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, что с 22 июня в городе возобновит работу каршеринг, как это уже произошло в Ленобласти.

В Смольном готовятся открыть с 29 июня парки, в том числе в черте Петербурга. В этот же день в городе, по словам Елина, заработают летние кафе, а также откроется круизная навигация по рекам и каналам.

Второй темой, согласно «Монитору», стали первые итоги тестирования жителей Петербурга на антитела к коронавирусу. Европейский университет и клиника «Скандинавия» проводят популяционное исследование, в котором принимают участие тысяча горожан.

После тестирования 490 человек, антитела к COVID-19 были найдены у 5,7% людей старше 18 лет. Предварительные данные показывают, что в Петербурге переболели коронавирусом не менее 200 тыс. человек. Это число примерно в десять раз превышает число официально зарегистрированных случаев. Исследование еще не завершилось.

«У большинства людей отсутствуют антитела. Это может свидетельствовать о потенциальном риске второй волны эпидемии, так как большая часть горожан пока ещё не сталкивалась с вирусом», – рассказали в пресс-службе Европейского университета.

Третьей темой дня стала статистика льготного кредитования петербургского малого и среднего бизнеса. Первыми об этом написали Тopspb.tv (16:05), Regnum (16:25) и Piter.tv (16:25). Наиболее пострадавшие от COVID-19 отрасли получили от банков уже 1283 кредита на сумму 2,4 млрд рублей под 2% годовых. На 85% эти кредиты будут обеспечены госгарантией ВЭБ.

В администрации напомнили, что малый и средний бизнес, который в течение кризиса сможет сохранить занятость на отметке не ниже 80% от штатной численности, сможет списать половину кредита вместе с процентами. Смольный также продолжает приём заявок на выдачу кредитов под 0% для выплаты зарплат сотрудникам.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Росбалт», Gazeta.spb и Piter.tv.

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