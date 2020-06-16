Картина дня: главные новости России и Петербурга за 16 июня

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал очередной акт вандализма в Петербурге. На этот раз пострадали грифоны на Банковском мосту. Неизвестные облили статуи краской и поцарапали. Об них били бутылки, о чём свидетельствуют сколы. Кто-то ключом нацарапал на скульптурах послание. Специалисты музея городской скульптуры утром 16 июня осмотрели и почистили грифонов.

«Скульптуры Грифонов на Банковском мосту оказались испачканы масляной краской и расцарапаны. Сегодня утром скульптуры были очищены от краски реставратором нашего музея. Глубокие царапины восстановить в рамках аварийной реставрации нельзя», – рассказали в музее.

Второй темой, согласно «Монитору», стали последствия коронавируса для экономики Петербурга. О них рассказал губернатор города на заседании Госсовета РФ с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. По словам Александра Беглова, с начала апреля доходы бюджета Петербурга резко снизились. Казна недосчиталась 30,5 млрд рублей. При этом расходы значительно возросли из-за пандемии коронавируса. В городе был принят комплекс мер по мобилизации системы здравоохранения, поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики и социальной поддержке горожан.

В итоге годовые потери бюджета Петербурга могут превысить 18 млрд рублей. Ещё 1,5 млрд город потеряет от налоговых мер поддержки бизнеса, принятых на федеральном уровне.

Губернатор предложил проработать «чёткий механизм компенсации доходов, выпадающих из-за федеральных мер поддержки бизнеса». Для частичного покрытия дефицита бюджетов регионов он предложил предоставить федеральные бюджетные кредиты по ставке 0,1% годовых на срок до 3 лет.

Третьей темой дня стал анонс «прямой линии» с президентом. Первыми об этом написали «Росбалт» (12:50), Piter.tv (12:50) и Gazeta.spb (13:15).

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в этом году полноформатное общение Владимира Путина с людьми пройдёт после голосования по поправкам в Конституцию. Сроки проведения мероприятия были сдвинуты по понятным причинам. Точную дату и время мероприятия представитель Кремля пообещал сообщить дополнительно.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Росбалт», Gazeta.spb и Piter.tv.