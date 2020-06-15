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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 15 июня

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© Фото: Instagram / @damedvedev

Темы дня

«Алые Паруса» онлайн, вандалы на Аничковом мосту и новая волна минирований.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало проведение «Алых парусов» в формате телетрансляции. Праздник выпускников в этом году пройдёт не в акватории Невы, а в Финском заливе. Бриг «Россия» изменит привычный маршрут.

Ведущими трансляции, которая пройдёт 27 июня, станут Иван Ургант и Дарья Александрова, среди выступающих – Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, IOWA и другие.

«Смена формата мероприятия не скажется на зрелищности самого представления. Сценическая программа «Алых парусов» предусматривает много сюрпризов. Телезрители погрузятся в атмосферу имаджинариума, созданную главным мечтателем и романтиком русской культуры – Александром Грином», – считают в Смольном.

Второй темой, согласно «Монитору», стала новость о повреждении скульптуры одного из коней на Аничковом мосту. По данным ГУ МВД России по Петербургу, вандалы повредили одну из статуй Клодта 14 июня. Очевидцы сообщили, что на скульптуру решили взобраться несколько молодых людей и попить пива. В ближайшее время реставраторы осмотрят статую, чтобы оценить ущерб.

Третьей темой дня стало сообщение о минировании районных судов, больниц и роддомов Петербурга. Первыми об этом написали Topspb.tv (16:30), 78.ru (16:30) и «Фонтанка.ру» (16:45). Анонимные минёры вновь активизировались после долгого перерыва. Злоумышленники направили письмо о минировании в Смольнинский районный суд. Теперь специалистам придётся проверить десятки различных государственных учреждений на наличие опасных предметов и веществ.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Росбалт», Gazeta.spb и Piter.tv.

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