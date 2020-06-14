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Неэффективное распределение бюджета Повелием в Колпинском районе наносит ущерб Петербургу

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© Фото: Евгений Епанчинцев / «РИА Новости»

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Ученики ряда школ в Колпинском районе страдают от последствий бюджетных махинаций местной администрации. Из-за возможных тёмных схем с финансами мест за партами могут лишиться более 500 воспитанников одного из учебных заведений.

«Фонтанка.ру» ранее сообщала о проблемах 455-й школы Колпино. По информации СМИ, 540 учеников этого заведения могут лишиться мест за партами из-за решения местной власти снести здание. Администрация, которую возглавляет Анатолий Повелий, постановила к 1 июля этого года освободить здание и подготовить его к сносу. На его месте должно появиться новое, однако сроки, как и подрядчик, неизвестны, а конкурс отложили «на потом».

К сентябрю необходимо распределить 540 учеников по ближайшим школам, которые такое количество людей принять не способны. Из-за этого местная администрация предложила родителям опробованную во время коронавируса методику удалённого обучения, но идея была встречена негативно. На имя губернатора Петербурга Александра Беглова были отправлены письма, в которых родители настаивала только на очном обучении. Проблема с обучением более 500 учеников остаётся нерешённой.

В доклада Контроль-счётной палаты Петербурга указано, что школа номер 455 не единственная в Колпино, у которой имеются проблемы по вине местной администрации. В колпинской ГБУ СШ было установлено неэффективное расходование бюджетных средств.

Согласно отчёту КСП, в 2019 году образовательное учреждение, носящее статус государственного, заключило 39 контрактов на поставку стройматериалов с одним поставщиком без проведения конкурса. По подсчетам комиссии, убыток составил более 12,5 млн рублей.

Кроме того, КСП нашла избыточные траты в размере почти 14 млн рублей, образовавшиеся по вине администрации Колпинского района при ремонте памятника культурного наследия.

Это лишь два примера. Всего же нарушений было допущено на сотни миллионов рублей. В частности, нарушения при исполнении бюджетов нанесли ущерб городской казне в размере 452 млн рублей.

Вполне вероятно, что этих сумм, которые подчинённые Повелия могли сохранить при правильном расходовании средств, могли пойти на создание нормальных условий для обучения 540 учеников 455 школы Колпино. Судя по сообщениям в СМИ и докладу КСП, сотрудники администрации демонстрируют непрофессионализм при распределении денег в районе.

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