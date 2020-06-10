Пониделко не смог организовать выдачу детских проднаборов жителям Калининского района

В Петербурге с 1 июня началась выдача детских продуктовых наборов, однако главы администраций не смогли должным образом проконтролировать организацию этого процесса. Многие родители жалуются, что получать пайки сложно, так как наборы раздают о в рабочее время.

Такая ситуация наблюдается в нескольких районах Петербурга, среди которых Центральный, Петроградский, Красногвардейский и Калининский. Чтобы придать проблему огласке, родители пишут об этом в социальных сетях.

Фото: скрин «ВКонтакте» / «Правительство Санкт-Петербурга»

Кроме того, одна из женщин жалуется, что продуктовые наборы и вовсе никто не выдавал, а администрация детского сада ничего не сообщила о графике выдачи. По всей видимости, не все руководители районных администраций ответственно подошли к выполнению поручения Александра Беглова.

Фото: скрин «ВКонтакте» / «Комитет по образованию, Санкт-Петербург»

График выдачи наборов – не единственная проблема, с которой пришлось столкнуться родителям в Петербурге. Согласно многим сообщениям, продукты в наборах для школьников и детсадовцев часто попадаются ненадлежащего качества. Причём на просроченных консервах попадаются переклеенные этикетки, о чём обеспокоенные родители также сообщили в социальных сетях.

Фото: скрины «ВКонтакте» / «Комитет по образованию, Санкт-Петербург»

Большое количество жалоб как на организацию выдачи наборов, так и на качество продуктов поступает от жителей Калининского района, руководит которым Василий Пониделко. Возможно, раздача просроченных продуктов может оказаться признаком мошеннической схемы, так как именно Калининский район «прославился» многочисленными случаями коррупции.

Ещё в начале текущего года правоохранительные органы всерьёз заинтересовались деятельностью возглавляемого Пониделко административным районом, где по итогам 2019 года было выявлено системных нарушений на 826 млн рублей. Кроме того, заместители чиновника были задержаны по подозрению в коррупции, однако сам Пониделко по-прежнему остаётся на своём посту.

Возможно, история с просроченными консервами привлечёт внимание правоохранителей к руководству Калининского района, ведь ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество» из-за некачественных продуктов в наборах для детских садов Кронштадтского района.

Учитывая, что в Калининском районе Василия Пониделко уже были выявлены многочисленные нарушения коррупционного характера, следственным органам стоит обратить пристальное внимание на участившиеся жалобы жителей и взять ситуацию под контроль.