Картина дня: главные новости России и Петербурга за 9 июня

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал план поэтапного снятия ограничений в Петербурге. Об этом губернатор города рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Власти также планируют начать восстановление туристической отрасли.

«На этой неделе будет утверждён план восстановления в Петербурге профильной работы медицинских организаций. В первую очередь это касается федеральных стационаров, которые были перепрофилированы под работу с коронавирусом», – написал Александр Беглов.

Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции Центра НТИ СПбПУ профессор Алексей Боровков заявил, что Петербург пока не готов к полному снятию ограничений. В городе нет устойчивого снижения коэффициента распространения COVID-19.

Второй темой, согласно «Монитору», стало ожидание властей Петербурга взрывного роста безработицы. 9 июня председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко рассказал, что в последнюю неделю мая количество безработных увеличилось на 22 тыс. человек. Власти города считают, что к концу лета эта цифра может увеличиться с 80 тыс. до 130 тыс. человек. По прогнозу ведомства регистрируемая безработица может достичь 5%.

Чернейко также обратил внимание на рост напряжённости на рынке труда. С февраля по апрель на одну вакансию претендовало менее одного человека, в конце мая – уже три соискателя.

Третьей темой дня стали отключения горячей воды в Петербурге, которые свели к минимуму до 6 июля. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (13:45), Regnum (15:40) и Gazeta.spb.ru (15:40). Такой план разработали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению из-за пандемии коронавируса. Ранее об этом попросил губернатор Александр Беглов.

«До 6 июля в основном будут проводиться испытания тепловых сетей, не приводящие к ограничениям для абонентов, или где существует возможность переключения на резервные схемы. Дальнейшее планирование и проведение испытаний будет осуществляться в зависимости от развития эпидемиологической обстановки», – сообщили в ведомстве.

Такие послабления было решено ввести в том числе из-за проведения парада в честь 75-летия Победы и голосования по поправкам в Конституцию. В комитете уточнили, что режим «технологической тишины» является традиционной практикой на время крупных международных, общероссийских или городских мероприятий.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspb.tv, и «Росбалт».