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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 8 июня

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© Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Темы дня

Бесплатное тестирование на антитела к COVID-19, смерть рабочего в метро и автограф Достоевского на аукционе.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал анонс начала в Петербурге бесплатного тестирования на антитела к коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор будет изучать уровень популяционного иммунитета от COVID-19 в городе с 15 по 19 июня.

В тестировании будет применяться тест-система для выявления РНК коронавируса в клиническом материале методом ОТ-ПЦР, которую разработали в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. В ведомстве предлагают всем желающим проверить наличие антител, а также пройти анкетирование на сайте www.pasteurorg.ru или позвонить в единый информационный центр Роспотребнадзора.

Второй темой, согласно «Монитору», стала гибель рабочего при строительстве станции метро «Горный институт». Во время монтажа оборудования в боковом станционном тоннеле двое рабочих упали с высоты. Второй пострадавший госпитализирован с переломом лодыжки. Погибший рабочий имел за плечами стаж работы более 16 лет, своевременно проходил плановый инструктаж по промышленной безопасности.

«Несчастный случай, в результате которого погиб электрослесарь-монтажник, произошёл 8 июня на шахте № 572 во время работ по монтажу ригельного подкрепления», – уточнили в «Метрострое».

Предварительно причиной несчастного случая стало нарушение проекта производства работ и несоблюдение правил техники безопасности. СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Третьей темой дня стал онлайн-аукцион Российского аукционного дома. Первыми об этом написали Piter.tv (11:40), «Фонтанка.ру» (11:55) и «АиФ в Петербурге» (12:30). 17 июня в Петербурге продадут 357 лотов по интернет-каталогу. Среди них есть журналы и газеты дореволюционного и советского периода, а также книги из масонской библиотеки. На продажу выставлен автограф Фёдора Достоевского на «Записках из мёртвого дома», изданных в 1875 году. Начальная цена книги составляет 5,5 млн рублей.

Также приобрести можно автограф Владимира Путина от 16 января 1995 года, когда он был председателем комитета по внешним связям мэрии Петербурга. На аукционе продадут свидетельство о внесении ЗАО «Липсанен» в государственный реестр, подписанное будущим президентом.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspb.tv, и «Росбалт».

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