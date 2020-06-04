Картина дня: главные новости России и Петербурга за 4 июня

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал запрет электронного голосования по Конституции в Петербурге. Члены избирательной комиссии проголосовали против удалённой режима волеизъявления. ЦИК одобрил проведение электронного голосования только в Москве и Нижегородской области. Референдум по поправкам к Конституции состоится 1 июля 2020 года.

По словам Эллы Памфиловой, причиной такого решения стало недостаточные качество и способность городской избирательной комиссии так организовать процесс, чтобы он вызвал доверие и общественный консенсус.

Второй темой, согласно «Монитору», стала выросшая в Петербурге смертность. В городе зарегистрировано рекордное для мая количество смертей, составившее почти 6,5 тыс. человек. Это следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.

В середине мая Александр Беглов сообщил, что уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в Петербурге превышает средний многолетний показатель в несколько раз. По данным городских властей, за весь период пандемии в городе от COVID-19 скончались 240 человек.

Третьей темой дня стала инцидент со стрельбой на Невском проспекте. Первыми об этом написали 78.ru (13:55), Piter.tv (14:10) и Regnum (14:30). Неизвестный выстрелил из травматического пистолета в голову прохожему. На место прибыли медики и сотрудники полиции, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Жертвой стрельбы оказался 24-летний студент математико-механического факультета СПбГУ. Подробности происшествий выяснят сотрудники правоохранительных органов.

«В настоящее время должностные лица СПбГУ взаимодействуют с представителями медицинского учреждения, куда госпитализирован обучающийся. Университет готов оказать пострадавшему всю необходимую помощь. Призываем очевидцев происшествия связаться с сотрудниками полиции и сообщить имеющуюся в вашем распоряжении информацию», – попросили в пресс-службе вуза.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb, и Topspb.tv.