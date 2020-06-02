Картина дня: главные новости России и Петербурга за 2 июня

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало заявление Роспотребнадзора о туристическом сезоне-2020 в Петербурге. Руководитель городского ведомства Наталья Башкетова заявила, что в Северной столице не просматривается тенденция снижения заболеваемости.

«Город пока категорически не готов к снятию ограничений. В этом году, думаю, туристического сезона в Петербурге не будет. Следующий пакет снятия ограничений, который будет объявлен перед 14 июня, не будет касаться ни ресторанов, ни парков, ни торговых центров», – рассказала Наталья Башкетова.

По её словам, пример Москвы, где уже заработали торговые центры, для Петербурга не показатель. В столице уже вышли на плато с тенденцией снижения заболеваемости и поэтому начали третий этап снятия ограничений. А Северная столица в лучшем случае подходит к первому.

Второй темой, согласно «Монитору», стало признание почти 800 медиков в Петербурге пострадавшими из-за COVID-19. Спецкомиссии рассмотрели около тысячи заявлений медработников, у которых был диагностирован коронавирус. Всем положены выплаты в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

«На 30 мая было рассмотрено 985 заявлений медработников, пострадавших вследствие оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, по 784 принято положительное решение, в том числе по шести умершим. Работа комиссий продолжается», – уточнили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Третьей темой дня стал одобренный президентом план восстановления экономики России. Он обойдётся в 5 трлн рублей. Первыми об этом написали 47news.ru (12:30), Topspb.tv (14:55) и 78.ru (14:55). По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, реализация документа будет происходить в три этапа.

На первом, до конца третьего квартала 2020 года, будет осуществляться стабилизация ситуации. Далее, в период до второго квартала 2021 года, запланировано завершение процесса восстановления экономики. Завершающий этап, намеченный правительством на третий и четвертый кварталы 2021 года, должен позволить выйти на устойчивую траекторию роста.

«И правительство в целом, и в наших ведомствах действительно провели большую серьёзную работу, сформировали базу. Полагаю, что представленный документ можно взять за основу», – ответил Владимир Путин.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb, и Topspb.tv.