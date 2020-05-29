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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 29 мая

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© Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Темы дня

Стабилизация ситуации с коронавирусом, начало подготовки к параду и падение рынка недвижимости.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало заявление Евгения Шляхто о стабилизации в Петербурге ситуации с COVID-19. Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса рассказал, что количество поступающих в стационары и количество выздоравливающих выровнялось. Однако ситуация все ещё остается «сложной», так как в больницы поступает много пациентов с внебольничной коронавирусной пневмонией.

«Мы видим отсутствие роста новых случаев заражения с коронавирусной инфекцией, показатель числа выписанных по отношению к заболевшим растёт», – сказал директор Центра Алмазова в эфире телеканала «78».

Второй темой, согласно «Монитору», стало начало подготовки в Петербурге к параду Победы, который планируется провести 24 июня. Александр Беглов сообщил, что городские власти совместно с Министерством обороны РФ сделают всё для того, чтобы провести парад на самом высоком уровне.

«Конечно, будут ограничения. Мы не сможем заполнить все трибуны, как было раньше. Будем принимать соответствующие меры, прежде всего, чтобы сохранить здоровье наших ветеранов. Но парад будет красивый, достойный», – уточнил губернатор.

Третьей темой дня стало заявление Смольного о падении спроса на жильё в Петербурге на 50%. Об этом сообщил замглавы комитета по строительству Евгений Барановский. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (14:05), Gazeta.spb.ru (14:40) и Piter.tv (15:00). Объём ввода жилья в городе в I квартале составил 393 тыс. кв. м, что на 27,6% больше в годовом выражении.

«Мы один из тех субъектов, которые сделали всё возможное для того, чтобы стройки не останавливались. По нашим данным, объекты строительства жилого назначения, которые бы в пандемию остановились, таких на территории Петербурга нет», – уточнил Барановский.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Piter.tv и 78.ru.

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