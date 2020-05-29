Расцвет бэбишеринга: коронавирус и самоизоляция подтолкнули петербуржцев активнее обмениваться вещами

Сеть петербургских пабликов «Бэбишеринг. Обмен детскими вещами» после «коронавирусного» спада вновь набирает обороты и возвращается к привычной жизни. В последние майские дни в сообществе стабильно публикуется более двух десятков объявлений. Об этом «Санкт-Петербург.ру» рассказала основательница проекта Виктория Иоффе.

«К марту 2020 года количество публикаций выросло до 15-20 постов в день, иногда и 40. Когда была объявлена самоизоляция, активность в группе сильно упала. Как я вижу сейчас по количеству объявлений в группе, петербуржцы использовали это время, чтобы навести порядок у себя в шкафах и антресолях», – сообщила Виктория.

Сейчас в группе «Бэбишеринг. Обмен детскими вещами» можно отдать или получить детские одежду, обувь и предметы уходу на символические фрукты, вкусности детям, салфетки, подгузники. Бэбишеринг активно сотрудничает с другими шеринг проектами Петербурга, и по мере развития ситуации с коронавирусом готовится к возобновлению живых обменов в виде встреч и фестивалей.

Бэбишерингу чуть более полутора лет, сейчас он насчитывает 27 филиалов в 22 городах и 16 регионах. В октябре 2019 года проект получил поддержку Фонда президентских грантов на дальнейшее развитие.

Руководитель проекта Виктория Иоффе – экологический активист, и проект в этом похож на неё. Бэбишеринг пропагандирует разумное потребление, повторное использование вещей, снижение производства и сокращение отходов. Экологично и общение внутри сообщества, которое бережно модерируется.