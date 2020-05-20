Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 20 мая

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало заявление всемирной организации здравоохранения о стабилизации пандемии коронавируса в стране. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что РФ перешла в фазу стабилизации распространения COVID-19.

По её словам, России нужно работать над дальнейшим сокращением новых случаев инфекции. Она также отметила важность дистанцирования и гигиены для борьбы с коронавирусом. Ранее президент тоже констатировал стабилизацию ситуации в стране, однако отметил сохраняющуюся опасность распространения вируса.

Второй темой, согласно «Монитору», стало начало испытаний препарата против осложнений коронавируса. В Боткинской больнице и Центре им. Алмазова стартовали клинические испытания препарата от ревматоидного артрита «Левилимаб». В исследование включат 30-40 пациентов из Петербурга с тяжёлой степенью заболевания. Всего к проекту планируется подключить 204 пациента.

Препарат уже получили 60 пациентов, только двое из них попали в реанимацию. 13 человек выписали в удовлетворительном состоянии. Остальные пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей, которые отмечают общую положительную динамику выздоровления при данной терапии.

Третьей темой дня стал одобренный Советом Федерации закон о дистанционном голосовании на выборах. Первыми об этом написали «Росбалт» (12:45), 47news.ru (13:05) и Topspb.tv (16:20). При режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности появится возможность отложить выборы главы региона, а также голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.

Согласно документу, с использованием Госуслуг может быть собрано не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества необходимых подписей.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Topspbtv.ru и «Фонтанка.ру».