Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 12 мая

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал пожар в больнице Святого Георгия. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать неисправный аппарат искусственной вентиляции легких. В результате погибло пять человек, как минимум четверо из них находились на аппаратах ИВЛ.

Аналогичное ЧП произошло в московской городской клинической больнице имени Спасокукоцкого 9 мая. Оба медучреждения для лечения больных коронавирусом использовали приборы, произведённый на одном предприятии – Уральском приборостроительном заводе. Главврач больницы Святого Георгия уже заявил, что аппараты ИВЛ той же марки, что и загоревшиеся, не будут использоваться до конца расследования.

Второй темой, согласно «Монитору», стало начало в Петербурге 12 мая всеобщего масочного режима. По информации СМИ, вендинговые автоматы для продажи масок в метро опустели за пару часов. В них можно приобрести: набор из одноразовой маски и пары перчаток за 40 рублей, антибактериальные салфетки – 50 рублей, многоразовую маску – 150 рублей, баллончик с антибактериальным спреем – 200 рублей.

В Петербурге за сутки выявили 339 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе уже 8050 заразившихся. Оперативный штаб рассказал, что за день было сделано 7572 теста на COVID-19.

Третьей темой дня стала новость о том, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Первыми об этом написал Shuum.ru (15:25), 78.ru (15:25) и «Мой район» (15:30). Его вместе с женой Татьяной Навкой госпитализировали с положительным тестом на COVID-19.

Фигуристка считает, что её заразил муж, а сам подхватил инфекцию на работе. В последний раз Песков публично появлялся на совещании у Владимира Путина 30 апреля. В тот же день стало известно о госпитализации главы правительства Михаила Мишустина.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Topspbtv.ru и Piter.tv.