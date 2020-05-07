Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 7 мая

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало восстановление в Петербурге «памятника самоизоляции». Металлический куб с человеком и кошкой внутри появился несколько дней назад у входа в рекреационную зону с Амурской улицы. Автором арт-объекта выступил анонимный художник, работающий под псевдонимом Бесхвостый Пёс.

Конструкцию 6 мая демонтировала бригада садовников паркового предприятия «Калининское». 7 мая администрация Калининского района вернула «памятник самоизоляции» в Пискарёвский парк. Теперь он располагается на улице Верности, ближе к Академии «Зенита». Зачем всё это было сделано, не очень понятно.

Второй темой, согласно «Монитору», стала новость о переболевших коронавирусом донорах плазмы. На эту роль выбираются пациенты с высоким титром антител, которые более двух недель назад были выписаны из городских больниц. После обследования доноры будут сдавать кровь на городской станции переливания крови. Плазму будут использовать для оказания помощи тяжёлым больным. Кровь не смогут сдать дети, пожилые, а также те, кто страдает инфекционными заболеваниями, в числе которых – гепатит B и C, а также туберкулез.

В России 7 мая зарегистрирован очередной рекордный прирост новых случаев коронавируса – 11 231, из них в Петербурге – 306. Общее число количество заболевших в городе составляет 6190 человек.

Третьей темой дня стал административный арест на 11 суток организатора вечеринки дрифтеров у «Газпром Арены». Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (15:20), «Деловой Петербург» (15:20) и Gazeta.spb (15:25). Петроградский районный суд привлёк 23-летнего Кирилла Троценко к административной ответственности по статье 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) КоАП РФ.

Суд установил, что Троценко разместил в телеграм-чате Sibur Arena Chat призыв собраться у «Газпром Арены» вечером 1 мая. На чат подписано более 1 тысячи человек. В цели сбора были слова «сходки», «автозвук», «будь» в нашем движении.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Regnum, Piter.tv и Gazeta.spb.